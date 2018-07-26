Квалификационная комиссия прокуроров наказала выговором главу САП Холдницкого

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Решение было принято на заседании КДКП в четверг, 26 июля и его объявил глава КДКП Виталий Грушковский.

«Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила: привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя Генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Холодницкого Н.И., и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора», – говорится в сообщении КДКП.

Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.