В Черновцах горсовет проголосовал за отставку мэра

В Черновцах горсовет на сессии 26 июля проголосовал за отставку городского головы Алексея Каспрука.

Об этом сообщает «ZIK».

За отставку городского головы Черновцов Алексея Каспрука во время тайного голосования проголосовали 29 депутатов горсовета из необходимых 29 голосов. Не принимали участия в голосовании фракция «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и несколько внефракционных депутатов.

Накануне секретарь горсовета Василий Продан подал обоснования к проекту решения об отставке городского головы Алексея Каспрука из 17 пунктов на 42 страницах. Конфликт между частью депутатов горсовета и городским головой продолжался с местных выборов 2015 года, но особенно обострился в конце 2017 года после избрания секретарем горсовета представителя партии «Родной город» Василия Продана.

Напомним, что в 2017 году Каспрук попал в список мэров-инноваторов.