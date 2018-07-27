В Одессе суд продолжает рассматривать апелляцию двух депутатов горсовета на восстановление мэра Николаева

Одесский апелляционный административный суд в пятницу, 27 июля, продолжает рассматривать апелляционные жалобы депутатов Николаевского городского совета Ростислава Филевского и Сергея Исакова на восстановление в должности городского головы Александра Сенкевича.

Об этом сообщатся на Facebook-странице юридической компании, которая представляет интересы Сенкевича.

В соцсети юридическая компания напоминает, что в предыдущем заседании 20 июля рассмотрение дела приостановилось из-за заявление Исакова об отводе коллегии судей. Он уверял, будто в неизвестном кафе слышал разговор двух неизвестных относительно судебного процесса по делу Александра Сенкевича. По словам депутата, неизвестные лица намекали на то, что на коллегию судей оказывается давление из Киева, чтобы они оставили в силе решение суда первой инстанции. При этом в правоохранительные органы апеллянт не обращался.

Коллегия судей ходатайство об отводе отклонила. Также судьи заявили о том, что сами обратятся с заявлением в правоохранительные органы по содержанию представленного Сергеем Исаковым ходатайства по признакам противоправного вмешательства в осуществление правосудия.

Адвокаты Сенкевича назвали такие действия попытками затягивания процесса, отметив, что за все время так и не услышали от апеллянтов, в чем именно были нарушены их права по решению суда первой инстанции.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Также сообщалось, что городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатоми горсовета апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды».

Добавим, что Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Отметим, что отвечая на вопрос о том, какие обязательства на себя взял Сенкевич перед соратником Порошенко нардепом Сергеем Березенко, и какие гарантии последний дал ему перед восстановлением на посту мэра, городской голова сказал, что он не обязан рассказывать о своих личных встречах.