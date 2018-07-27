«Еще жить и жить», – 17-летний парень, которого в центре Николаева ударили ножом в сердце, нуждается в помощи

Молодому человеку, которого 24 июля ударили ножом прямо в сердце, нужна финансовая помощь.

Об этом сообщают родственники пострадавшего у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 24 июля, около 5:30 утра пересечении Соборной и Большой Морской произошел конфликт между двумя компаниями из трех и пяти человек. В дальнейшем ссора переросла в драку, во время которой один из участников ножом нанес тяжелые телесные повреждения двум потерпевшим. Один из них – 17-летний Сергей теперь находится в реанимации БСМП. Позже стало известно, что суд арестовал без права внесения залога местного жителя, который ножом тяжело ранил двух парней на улице Соборной.

По словам его сестры Александры, состояние пострадавшего врачи расценивают, как нестабильное тяжелое.

— У него ранено сердце, никто не знает, как оно может себя повести, - сказала Александра в комментарии «Преступности.НЕТ».

Кроме того, у Сергея из-за ранения легкого развилась травматическая пневмония. Родственники парня рассказывают, что каждый день лечение обходится в тысячи гривен и просят неравнодушных николаевцев помочь, опубликовав у себя на страницах номер банковской карты брата Сергея - 5168 7572 8346 6615 - Шалейко Дмитрий Юрьевич.

Напомним, в Николаеве у местной жительницы Светланы обнаружили онкологическое заболевание, сделали операцию и теперь женщине необходимо восстановление.