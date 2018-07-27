Одесский суд отклонил апелляцию на восстановление мэра Николаева – Сенкевич остается городским головой

Александр Сенкевич Одесский апелляционный административный суд 27 июля закрыл производство по апелляционным жалобам депутатов Николаевского горсовета Сергея Исакова и Ростислава Филевского на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича на посту городского головы Николаева. Таким образом, депутатам отказали в удовлетворении апелляционных жалоб.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского горсовета Федор Панченко.

«Надеюсь, что депутаты городского совета найдут своей энергии лучшее применение, чем терроризирование города ради собственных амбиций», - добавил Панченко.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов не было единого мнения относительно подачи апелляции. В итоге апелляцию подали четыре депутата: Сергей Исаков, Ростислав Филевский, Олег Солтыс и Владислав Ентин. Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.