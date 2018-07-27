«Первую очередь» ремонта николаевской школы №36 обещают закончить к августу – дату окончания ремонта столовой и спортзала так и не назвали

10 августа закончится «первая очередь» ремонта николаевской школы №36, дату ремонта столовой и спортивного зала так и не назвали, мотивируя это тем, что ремонтные работы в этих помещениях не будут мешать учебному процессу.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи у себя на странице в Facebook.

Замглавы ОГА осмотрел три учебные заведения – Школу высшего спортивного мастерства, школы №36 и №3. Будучи в школе №36 Валентин Гайдаржи отметил, что подрядчики «пока выполняют обязательства». Также он добавил, что к 10-му августа закончится только первая очередь ремонта, вторую, то есть ремонт столовой и спортзала продолжат ремонтировать и во время учебного процесса.

— Отмечу, что подрядчики пока выполняют взятые на себя обязательства. Работы в ОШ №36 находятся на финальной стадии и должны быть завершены до 10 января (речь идет о первой очереди работ, вторая очередь - строительство столовой и спортзала, это совсем другой проект с другими сроками исполнения, работы, там ведутся не влияют на эксплуатацию здания школы. То есть, учебному процессу ничто не мешает), - написал Валентин Гайдаржи.

Ремонт школы №3 полностью обещают закончить к первому декабря. Что касается Школы высшего спортивного мастерства, по словам Гайдаржи, в школе выполняется ремонт фасада и когда он закончится – неизвестно.

— Относительно школы-интерната №3: ​​особое внимание уделил ходу работ по реконструкции столовой. До 1 сентября ремонт столовой должен быть завершен. Другие работы, которые ведутся должны быть выполнены до 1 декабря. По ШВСМ - здесь выполняются внешние работы по утеплению фасада. На учебный процесс это не влияет. Поставленная задача закончить работы в кратчайшие сроки, - добавил Валентин Гайдаржи.

Напомним, подрядная организация, которая выполняет капитальный ремонт в здании школы №36 планировала до конца июня завершить все работы и сдать школу в эксплуатацию.

Позже начальник гороно Николаевского горсовета Анна Лычко сообщила, что школа №36 почти готова для сдачи в эксплуатацию, однако для окончания капитального ремонта второй очереди необходимо дополнительно 4,2 миллиона гривен.