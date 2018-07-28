В Минрегионе одобрили все 120 инфраструктурных проектов николаевских ОТО

Все 120 инфраструктурных проектов, представленных объединенными территориальными общинами Николаевской области, были согласованы в Министерстве регионального развития и строительства Украины.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир у себя на странице в Facebook.

Проекты рассматривались на комиссии по оценке и отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития при Минрегионе. По словам замглавы ОГА, вторым этапом станет процесс реализации этих проектов. Проекты будут реализовываться за счет государственной субвенции в размере 109,3 миллиона гривен. Из них 86,2 миллиона – сама субвенция, 13,4 – средства местных бюджетов и 9,7 – средства ГФРР. Александр Кушнир отметил, что проекты в общем направлены на образовательную, медицинскую и коммунальную сферы.

— В этом году общины планируют направить средства субвенции на капитальные ремонты коммунальных дорог, больниц, школ, дошкольных учреждений и домов, водопроводных сетей, уличного освещения, приобретение спецтехники для коммунальных предприятий и учреждений медицины, школьных автобусов и тому подобное, - написал Александр Кушнир.

Напомним, ранее в Николаевской ОГА пообещали, что микропроекты, которые инициируют ОТГ и депутаты, реализуются уже к июлю-августу.