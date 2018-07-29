В Новой Зеландии обвинили Австралию в плагиате флага

сверху флаг Австралии, снизу - Новой Зеландии Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс обвинил Австралию в плагиате флага.

Об этом сообщает Bird in Flight.

По словам Петерса, австралийский флаг почти полностью копирует флаг Новой Зеландии. Он потребовал, чтобы Австралия изменила дизайн своего флага и признала, что украла его у Новой Зеландии.

- Они должны изменить его и признать факт, что мы были первыми, кто официально принял такой дизайн, — сказал Петерс.

У обеих стран синие флаги, в углу размещен «Юнион Джек» — флаг Великобритании, в центре располагаются звезды: у Австралии — белые, у Новой Зеландии — красные.

Отмечается, что британский король Эдуард VII подписал положение о флаге Новой Зеландии в 1902 году. Австралия использует свой флаг с 1901-го, но официальное положение о нем было подписано лишь в 1954 году.

Также правительство Новой Зеландии несколько раз предлагало поменять флаг. В 2015-м жители выбрали альтернативный вариант: черно-синее полотно с серебряной ветвью папоротника и красными звездами. В 2016 году прошел референдум по изменению флага, и новозеландцы решили оставить его в прежнем виде.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Новой Зеландии подал в отставку после того, как нарушил правила безопасности в самолёте.