В NASA показали, каким может быть жилье на Марсе

Космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Как сообщается на сайте агентства, судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших.

Первое место в конкурсе по разработке жилья для астронавтов на Марсе заняла команда из Арканзаса.

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Согласно их замыслу, работы будут собирать ресурсы, необходимые для строительства жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать с помощью 3D-принтеров.

Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жителей.

Общий призовой фонд конкурса составил сто тысяч долларов. Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике.

Напомним, 5 мая на базе Вандерберг в Калифорнии состоялся успешный запуск ракеты «Atlas V» с зондом «InSight» для исследования Марса.