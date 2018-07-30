«Уже начал готовиться»: Скандальный экс-глава ГФС Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина» вечером 29 июля.

- Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо так. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом, - заявил Насиров.

Экс-чиновник объяснил, что нашел бы общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

- Общий язык всегда находить нужно, - уточнил он.

На вопрос «Вы сядете?» Насиров уверенно заявил: «Точно нет. Не за что». На уточняющий вопрос, будет ли он «мстить тем, кто сформировал дело против него», Насиров отметил, что «занимается этим регулярно». Он отметил, что одно из встречных дел касается материалов, где зафиксировано прослушивание его общения с адвокатами.

Отметим, ранее о своем намерении участвовать в президентской гонке сообщили лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и экс-«регионалка» Инна Богословская.

Напомним, что Насирова уволили 31 января в связи с наличием у него британского гражданства. Позже Насиров обжаловал в суде свое увольнение и требует возмещения зарплаты

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.