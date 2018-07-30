Директор департамента ЖКХ Николаева в случае его отстранения от должности будет судиться с горсоветом, а пока готовится обжаловать акт служебной проверки

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько, которого временно отстранили от занимаемой должности в связи со служебной проверкой, заявил, что нашел в акте служебного расследования неправдивые факты и намерен их обжаловать, а если его все же отстранят от должности, будет обращаться в суд.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

О том, что городской голова Александр Сенкевич собирается отстранить его сегодня же на основании документов из правоохранительных органов, Андрей Палько узнал из СМИ и пока, по его словам, мэр к нему не обращался. Что же касается актов проверки деятельности департамента, Палько заявил, что обжалует их.

— Я не в курсе, я эту информацию прочитал из СМИ. Я обязательно обжалую (акты – ПН). Будет акт опровержения служебного расследования, там очень объемная информация. Сейчас я жду распоряжения городского головы, чтоб я мог вернуться на должность и получить информацию, чтоб начать готовить акт опровержения служебного расследования, - сказал Андрей Палько.

Что же касается заявления мэра, Андрей Палько отметил, что ожидал его. Заявление об отстранении связывает с конкурсом по отбору управляющей компании, в котором выиграла фирма, созданная за три недели до его начала. По словам директора департамента, его отстранение может быть связанно с тем, что хотят скрыть правду об этом конкурсе.

— Что-то аналогичное я ожидал и ожидаю. Я думаю, это будет не последний вброс и попытка отстранить для того, чтобы не была известна правда, что к чему, со стороны разноплановых подразделений. Но в любом случае – буду я на работе или нет, я буду заниматься выяснением разных фактов проведения подобного незаконного конкурса. Я думаю, что это не случайно. Неслучайно меня отстранили, неслучайно меня сейчас пытаются не допустить к работе, я не исключаю возможность, что это все связанные факты. Если есть конкретные обвинения в мой адрес, я готов их выслушать и готов дать соответствующие пояснения правоохранительным органам, либо каким-то другим органам. (...) Если касательно конкурса, то я думаю, что он (Сенкевич, - ПН) тоже должен быть заинтересованным в том, чтоб была ясность на счет конкурса. Для него это тоже должно быть имиджевое. Разобраться.

Также Андрей Палько добавил, что, если Александр Сенкевич его все же отстранит, он будет подавать в суд.

Ранее сообщалось, что Палько досрочно вызовут с отпуска, чтобы он лично разобрался с конкурсом по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей - Миколаїв».

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

В ходе служебной проверки в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько были выявлены некоторые нарушения разного характера, однако окончательное решение за мэром города Александром Сенкевичем.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий.