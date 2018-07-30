Порошенко уволил замглавы Администрации Президента и назначил его директором института стратегических исследований

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации президента.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Другим президентским указом Павленко был назначен директором Национального института стратегических исследований.

Предыдущий директор Института Владимир Горбулин был уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины.

Национальный институт стратегических исследований - это базовая научно-исследовательское учреждение аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента Украины.

Институт представляет на рассмотрение президенту в виде проектов программных документов, экспертиз нормативно-правовых актов, аналитических справок и предложений относительно основных принципов внутренней и внешней политики.

Владимир Горбулин занимал должность директора Института с 2014 года. Также он является внештатным советником Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко уволил Ложкина с поста секретаря Национального инвестсовета Украины.