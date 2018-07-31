В СБУ не захотели раскрыть детали дела нардепа Пашинского, который угрожал секретарю комитета Верховной Рады

Служба безопасности Украины засекретила информацию о ходе расследования возможных угроз главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны депутата Сергея Пашинского (фракция «Народный фронт») в адрес руководителя секретариата этого комитета Татьяны Блыстив.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

«Согласно статье 222 (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования) Уголовного процессуального кодекса и статьи 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса, предоставить другую информацию относительно уголовного производства не представляется возможным», - говорится в ответе.

В частности, СБУ отказалась сообщить информацию о том, допрашивались ли по данному делу Пашинский и Блыстив, а также о том, на каком этапе находится расследование дела.

Как сообщалось, Генпрокуратура поручила СБУ расследовать угрозы руководителю Секретариата комитета нацбезопасности со стороны Пашинского.

Пашинский отрицает угрозы Блыстив и заявляет о присвоении ею средств из зарплатного фонда помощников депутата.

Напомним, что ранее Пашинский повторил поступок «регионалов» и инициировал введение уголовной ответственности за «клевету» в СМИ. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом. А экс-глава Минобороны Тенюх рассказал следствию, что инициаторами сдачи Крыма без боя были Пашинский и Полторак.