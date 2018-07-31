В БПП заявили, что Порошенко пойдет кандидатом на президентские выборы – уже создан штаб

Заработал предвыборный штаб Блока Петра Порошенко к президентским выборам.

Об этом рассказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Сергей Березенко в интервью изданию «Главком».

- На данный момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать деталей, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия, - сказал он.

Березенко не назвал руководителя предвыборного штаба, но отметил, что руководителем кампании является Игорь Грынив.

- Есть различие между руководителем кампании и руководителем штаба. Штаб - это как войско, это исключительно тактика. А кампания - это планирование и стратегия. Господин Грынив как раз и является классическим руководителем кампании, - подчеркнул депутат.

Он рассказал, что все фигуранты штабов БПП, начиная с 2014 года, будут участвовать в предвыборном процессе, каждый получит свой «отрезок» работы.

- Можно сказать, что Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немножко больше, чем просто кандидатом. Потому окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия, - ответил он на вопрос о руководителе штаба.

Очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Отметим, что сам Порошенко еще официальнее не заявлял о том что будет баллотироваться на второй срок. В январе этого года Порошенко заявлял, что пойдет на второй срок, если следующие полгода будут успешными. Также Порошенко заявлял, что не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании.

Также стоит отметить, что согласно последним социологическим опросам Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура президентских выборов.