Депутат от «ОппоБлока» позаботился о том, чтобы николаевского бомжа Сеню опять госпитализировали

По инициативе депутата Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина, бездомного Алексея Сенина опять забрали в психиатрическую больницу.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского городского совета.

Сообщается, что депутат дал поручение Центру реинтеграции бездомных граждан провести социальное патрулирование микрорайонов Намыв и Лески и узнать, где живет бездомный Сеня. Бомжа нашли 27 июля возле салона «Любава». В пресс-службе уточнили, что вид у Сени был асоциальный. Бомж вел себя агрессивно – бросался на людей, ругался и кричал. Поэтому сотрудники центра вызвали патрульную полицию.

Как отмечают на сайте горсовета, в ходе диалога между директором департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергея Василенко с Алексеем Сениным, бездомный признался, что не хочет ехать обратно в психиатрическую больницу №1. Однако бомжа все равно отравили в медучреждение – для этого пришлось вызвать специализированную психиатрическую бригаду.

Напомним, жители микрорайонов Намыв и Лески обращаются к депутатам Николаевского горсовета с просьбой решить проблему с бездомным мужчиной по кличке Сеня, который пугает взрослых и детей своим поведением и представляет для них опасность.