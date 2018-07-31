Депутаты горсовета просят мэра Николаева отозвать Степанца с отпуска для отчета об отстранении Палько

Заместителя Николаевского городского головы по вопросам ЖКХ Юрия Степанца хотят отозвать с отпуска, дабы тот объяснил по каким причинам отстранили директора ДЖКХ Андрея Палько.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики, во вторник, 31 июля.

Ранее сообщалось, что директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрея Палько отстранили от занимаемой должности и назначили в отношении него служебную проверку.

Так, член комиссии Елена Киселева заявила, что в связи с отстранением директора департамента ЖКХ Андрея Палько, который также являлся главой комиссии про проверке законности проведения конкурса на обслуживание многоквартирных домов, ее главой назначили Юрий Степанца, но он ушел в отпуск.

- Мы хотим понять, что происходит. Более того, акцент был сделан на то, что главой комиссии по служебному расследование определили Степанца и возложен на него контроль, но он с сегодняшнего дня он в отпуске. Немного несостыковка. Создана проверка, выбрали главу, но глава в отпуске. Я не понимаю, как вы проводите служебное расследование. Мы просим срочно предоставить информацию по поводу пребывания отпуске, просим указать длительность отпуска и если существует такое обстоятельство - отозвать из отпуска заместителя городского главы Степанца. И по состоянию на сегодня предоставить полную информацию, - заявила она.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов добавил, что Андрея Палько досрочно отозвали из отпуска только по вопросу проверки законности конкурса управителей, однако его сразу же отстранили.

- В связи с этим, я вношу предложение обратиться к городскому голове вернуть Степанца с отпуска. Хотелось бы пригласить его на нашу комиссию по «законности». Чтобы он объяснил нам каким образом нахождение Палько в должности, при том, что он занимался бы исключительно теми вопросами, которые ему были поручены сессией и исполнительным комитетом, влияли бы на ход той проверки, которую параллельно проводит Степанец. Какова была необходимость отстранения Палько, которого только вернули в должность и который начал работать с комиссией, в чем необходимость, - добавил он.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.