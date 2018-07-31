За что мы платим николаевским ЖЭКам?

Работа николаевских ЖЭКов — одна из самых наболевших тем для жителей города. Большинство жителей многоквартирных домов ежегодно сталкиваются с десятками разных проблем, возникшими в той или иной мере из-за ненадлежащей работы ЖЭКов. Залитые квартиры, подтопленные подвалы, ветхие крыши, благоустройство вокруг дома, несвоевременный вывоз мусора — это список можно продолжать до бесконечности. То, как решаются эти проблемы, вообще отдельный вопрос.

Еще одним наболевшим вопросом является плата за обслуживание домов. Тариф в себя включает перечень определенных услуг, однако по факту, жители если и получают эти услуги, то не в полной мере. Когда же возникает какая-то глобальная проблема, например, протекающая крыша, ремонт подъезда, или облагораживание придомовой территории — жители сами вынуждены сбрасываться и оплачивать эти услуги.

Как правило, жители многоквартирных домов уже давно разуверились в какой-либо помощи и откровенно не понимают за что платят деньги. Тем не менее не многие из них готовы выносить свои проблемы с ЖЭКами в публичную плоскость. Немногие лишь выносят свои жилищные вопросы на исполком, на депутатские комиссии, а некоторые небезуспешно добиваются справедливости в судах.

Пример решения судебного спора

Пример решения суда относительно взыскания средств с ЖЭКа за причинения имущественного вреда

Пример взыскания средств с ЖЭКа вследствие подтопления квартиры

Между тем из-за ненадлежащей работы ЖЭКов страдает городской бюджет: из нашего общего кошелька идут затраты на погашение кредитных задолженностей этих предприятий, нашими же деньгами ЖЭКи оплачивают пеню в судах по задолженностям перед другими предприятиями и прочее... Например, долги ЖКП «Бриз» достигли 7 миллионов гривен, ЖЭК «Пивдень» и вовсе задолжал 11 миллионов. Тогда депутаты вполне серьезно рассматривали вопрос о ликвидации ЖЭКа «Пивдень».

Кстати, в прошлом году была проведена аудиторская проверка ЖЭКа «Пивдень», в результате которой выявили нарушений почти на 1,5 миллиона гривен.

Неоднократно в Николаеве подымался вопрос о вывозе мусора. Многие депутаты и жители города сетовали на то, что, вывозя мусор, все что выпадает из контейнеров так и остается на тротуарах и возле домов. В итоге ЖЭКи показывали пальцем на подрядчика, а подрядчик — на ЖЭК.

Отдельным вопросом стоит подготовка ЖЭКов к зиме — любой мало-мальский снегопад (из-за нерасторопности коммунальных предприятий и недостачи кадров) превращается в настоящий катаклизм. Максимум на что способны ЖЭКи — это вытоптать узенькую дорожку во дворе.

Хозяйственные споры у ЖЭКов возникают не только с жителями города, которых они обслуживают. Целый комплекс проблем существует и с подрядными организациями, которые они нанимают для вывоза мусора, обслуживание лифтов, освещение подъездов и т. д. За последние годы сотни если не тысячи дел, касающихся ненадлежащей работы ЖЭКов были рассмотрены в судах нашего города.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Дело в том, что когда у ЖЭКов накапливаются долги за электроэнергию, они не спешат их погашать. Тогда начинает накапливаться пеня, и как следствие, разного рода судебные начисления. В итоге накопившуюся задолженность вынуждены погашать из местного бюджета. За последние несколько лет на ЖЭКи были отправлены миллионы гривен из городской казны.

Пример судебного решения по коммунальному предприятию «Дирекція єдиного замовника «Океан»

Пример судебного решения по коммунальному предприятию «Дирекція єдиного замовника «Океан»

Подобные инциденты происходят периодически и с предприятиями лифтового хозяйства. Неоднократно ТОВ «Центрлифт» взыскивал плату за оказанные услуги у ЖЭКа «Пивдень».

Взыскание долга с ЖЭКа «Пивдень»

Взыскание долга с ЖЭКа «Зоря»

ЖЭК «Пивдень» вообще можно назвать едва ли не рекордсменом среди «штрафников». У коммунального предприятия даже была задолженность перед другим коммунальным предприятием, которое занимается вывозом мусора — «Николаевкомтранс».

Чем это угрожает непосредственно жителям? Когда сумма долга становится критической, подрядные фирмы перестают оказывать услуги: отсюда как раз и появляется не вывезенный мусор, неработающие или отключенные лифты, отсутствие света в подъездах и т. д. А когда суд постановляет взыскать долги в принудительном порядке, все проплаты жителей домов направляются на погашение долга, а не на улучшение условий и облагораживание территории.

БУДНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Облагораживание придомовой территории и уборка во дворах — это вообще отдельный вопрос. Так в свое время Николаев поразила новость о том, что депутаты сбрасываются деньгами, чтобы оплатить работу дворникам. Как оказалось это еще хороший вариант, поскольку во многих домах жители сами убирают как возле дома, так и в подъездах.

В редакцию СВІДОК.info обратились жители дома № 36 по улице Молодогвардейская, жалуясь на постоянно протекающую в подвале канализацию. Выэхавший на место корреспондент выяснил, что это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются жильцы дома, да и всего района в целом.

Елизавета Шахова, пожаловалась, что ЖЭК «Пивдень» абсолютно не реагирует на все вопросы жителей.

«Ни единого раза не было капитального ремонта. Все что мы делаем — мы делаем за свои деньги. Если в других домах приезжают летом машины и прокачивают отопление — у нас в доме никогда этого не было. Подвалы в ужасном состоянии. Если я вам открою наш подвал — вы задохнетесь. В ЖЭК обращаться — это просто пустое дело. И звоним, и пишем — безрезультатно. Всю зиму не было уборщицы... тут крысы дохлые валялись», - жалуется жительница дома.

Еще одна жительница дома — Надежда Самойлова — жаловалась на проблемы с включением отопления.

«Неважно ЖЭК обслуживает. Летом еще более-менее, а зимой мы ходили ругались. Отопление включают вечно на две недели позже — нельзя в том ЖЭКе добиться ничего. В подвале трубы текут — заливает нас», - делится Самойлова.

Жители дома показали нашему корреспонденту все проблемные участки дома, однако пройдясь по округе стало понятно, что в целом подобная ситуация распространенная по всему району. Кроме это жильцы утверждают, что представители ЖЭКа берут дополнительную плату за вызов, когда в домах возникает какая-то проблема.

До открытого щита нет никому дела От некогда отремонтированного спортзала осталась одна разруха И горы мусора

"Ухоженый" подъезд Опасный подъямок, в который на раз можно провалиться Захламленный вход подвала

Дохлая крыса возле подъезда (фото жителей)

В сухом остатке получается, что средства жителей уходят на погашение долгов, пени, судебных сборов и кредитов. Работы в домах выполняются по-минимуму, да и те у жильцов многоквартирных домов вызывает множество вопросов и нареканий. Преимущественно жители вынуждены сами разбираться со своими проблемами: убирать в подъездах, менять лампочки, нанимать частных работников для решения других проблем с водо- и электросетями.

В таком случае возникает вопрос — зачем содержать такие коммунальные предприятия, которые буквально высасывают средства у жильцов, питаются миллионными городскими субвенциями и при этом не способные не то, чтобы приносить прибыль, а хотя бы элементарную пользу по роду своей деятельности. Показательным является и тот факт, что еще ни одно обслуживающее коммунальное предприятия, кроме КП «Гуртожиток», не изъявило желание начать процедуру банкротство или завершить свою деятельность. Значит кому-то выгодно такая «недоработа». Если не жильцам, то кому?

Автор: Свідок.info