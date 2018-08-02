За 2018 год в местные бюджеты Николаевщины поступило почти 3,2 миллиарда гривен налога

С начала 2018 года общий фонд местных бюджетов пополнился почти на 3,2 миллиарда гривен налога.

Об этом говорится на официальном сайте Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что прирост составил на 18,6% больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир отметил, что рост обеспечен по налогу на доходы физлиц, налогу на землю, а также единому налогу.

«Обеспечен рост по всем основным бюджетообразующим налогам, а именно по налогу на доходы физических лиц - 22,8% (379,1 миллионов гривен); плате за землю - 10,7% (36,8 миллионов гривен); единому налогу - 18,4% (56,8 миллионов гривен)», - написал Александр Кушнир.

Также заместитель главы области сообщил, что большинство местных бюджетов обеспечили рост поступлений более чем на 5%.

«По состоянию на 1 августа текущего года по бюджетам городов областного значения указанное перевыполнение составляет 126,1 миллионов гривен (Николаев), по сводным бюджетам районов 73,9 миллионов гривен, по бюджетам ОТГ – 31,1 миллионов гривен», - добавил Александр Кушнир.

Сообщается, что с начала 2018 года областные ОТГ дополнительный финансовый ресурс в объеме почти 56,5 миллионов гривен, что в 2,7 раза больше чем в январе-июле 2017 года. Александр Кушнир добавил, что в этом плане лидерами роста остаются Широковская и Радсадовская ОТГ - поступления возросли в 4,1 и в 3,7 раз соответственно.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года в общий фонд местных бюджетов Николаевской области поступило около 2,6 миллиардов гривен.