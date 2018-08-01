Регламентный комитет Рады намерен запретить журналистом снимать нардепов в ВР без их согласия

Регламентный комитет Верховной Рады выступает за запрет съемки народных депутатов в Раде без их согласия и изъятие у журналистов видеоматериалов, если они были сделаны после запрета депутата.

Об этом говорися в письме за подписью председателя комитета Павла Пинзеника, который обнародовала в Facebook руководитель комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

Комитет согласился, что работа СМИ, аккредитованных в Верховной Раде, должна быть открытой, но при этом добавил, что на съемку должно быть согласие политика.

«Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Допускается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит против этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты», - говорится в письме.

Комитет ссылается на статью 307 Гражданского кодекса Украины, которой предусмотрено, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия.

В регламентном комитете также отметили, что «выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за пределы конституционных принципов, согласно которым не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия».

При этом Комитет не уточнил, является ли разговор депутата в кулуарах парламента конфиденциальной информацией.

«То есть, комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным Кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации – как цензура!», - написала Червакова.

Она напомнила, что 171 статья Уголовного кодекса четко говорит, что за незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей – 4 года.

Также комитет настаивает, что необходимо предусмотреть в здании Рады пресс-центр для работы журналистов на третьем этаже и обязать журналистов представляться и предъявлять редакционное удостоверение во время общения с депутатами.

Напомним, ранее Регламентый комитет предложил закрыть кулуары Рады для журналистов – будут пускать только в пресс-центр.