Вячеслав Симченко подверг резкой критике инициативу регламентного комитета Верховной Рады касательно запрета съемок нардепов журналистами.
В своем Фейсбуке он написал:
«Публичные, уважаемые, лучшие люди страны! И запрещают журналистам их пиарить...))
«Государственное дело! Ты улавливаешь суть?
Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме!»
О какой отмене депутатской неприкосновенности они говорят, если и от журналистов уже отгораживаются 3-мя годами тюрьмы!
Бред какой-то!
ВР - это рабочее место нардепа.
Нардеп - публичное лицо, государственное лицо. Неужели это лицо такое... что его надо прятать от объективов фотокамер?»
https://news.pn/ru/politics/203204