Вячеслав Симченко подверг резкой критике инициативу регламентного комитета Верховной Рады касательно запрета съемок нардепов журналистами.

В своем Фейсбуке он написал:

«Публичные, уважаемые, лучшие люди страны! И запрещают журналистам их пиарить...))

«Государственное дело! Ты улавливаешь суть?

Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме!»

О какой отмене депутатской неприкосновенности они говорят, если и от журналистов уже отгораживаются 3-мя годами тюрьмы!

Бред какой-то!

ВР - это рабочее место нардепа.

Нардеп - публичное лицо, государственное лицо. Неужели это лицо такое... что его надо прятать от объективов фотокамер?»



https://news.pn/ru/politics/203204