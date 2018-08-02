«Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме!»

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Вячеслав Симченко подверг резкой критике инициативу регламентного комитета Верховной Рады касательно запрета съемок нардепов журналистами.

Вячеслав Симченко подверг резкой критике инициативу регламентного комитета Верховной Рады касательно запрета съемок нардепов журналистами.

В своем Фейсбуке он написал:

«Публичные, уважаемые, лучшие люди страны! И запрещают журналистам их пиарить...))

«Государственное дело! Ты улавливаешь суть?
Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме!»

О какой отмене депутатской неприкосновенности они говорят, если и от журналистов уже отгораживаются 3-мя годами тюрьмы! 
Бред какой-то! 
ВР - это рабочее место нардепа. 
Нардеп - публичное лицо, государственное лицо. Неужели это лицо такое...  что его надо прятать от объективов фотокамер?»

https://news.pn/ru/politics/203204

Вячеслав Симченко

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