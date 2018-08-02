В Николаеве пьяный водитель «ВАЗ» въехал в «BMW» - пострадавших нет

В среду, 1 августа, в Николаеве на перекрестке Центрального проспекта и 9-й Слободской произошло ДТП – «ВАЗ» столкнулся с «BMW».

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Авария произошла около 23:00. Водитель автомобиля «ВАЗ» не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем «BMW», который ехал впереди. Во время общения с водителем «ВАЗа» патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти алкотест. В результате «Драгер» показал 1,76 промилле.

Напомним, в Николаеве около полуночи, 2 августа, пьяный водитель «Renault» на улице Одесское шоссе столкнулся с впереди движущемся грузовиком – от повреждений легковушка загорелась.