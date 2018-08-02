Глава Николаевского облсовета обратилась к Супрун с просьбой помочь в лечении шестилетнего мальчика

Илья Невеселый Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к министру здравоохранения Ульяне Супрун с просьбой оказать помощь в лечении шестилетнего жителя Вознесенского района Ильи Невеселого.

Об этом сообщает пресс-служба главы Николаевского областного совета.

Так, в письме на имя Супрун указывается, что шестилетний Илья Невеселый нуждается в операции на диафрагму и для ее проведения у него есть месяц. В связи с продолжительной болезнью после остановки сердца, ребенок уже почти два года находится на искусственном дыхании. Операцию необходимо провести в ближайшее время пока диафрагма не атрофировалась.

Письмо адресовано Супрун было после обращения небезразличных жителей, которые сообщили подробности того, в какой именно помощи нуждается ребенок. Всего на операцию необходимо 185 тысяч евро.

Помимо обращения к Супрун, Виктория Москаленко обратилась на комиссию Николаевского областного света по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма, с просьбой предусмотреть возможность финансирования из областного бюджета лечения больных детей.

Также Москаленко призвала всех небезразличных людей оказать помощь Илье Невеселому.

Реквизиты:

Карта ПриватБанка мамы: 5168 7573 4739 8879 Анна Невеселая

Валютная ПриватБанка: 5168 7450 1300 7916 на имя мамы

Фонд сім'ї Андреєвих Карта ПриватБанка: 5169 3305 1579 0589

В назначении платежа необходимо указать: для Ильюши

Р/с 26009052663338

МФО 300711 (Приват Банк)

ЕГРПОУ 40885000

Напомним. что ранее сообщалось о том, что маленькому жителю Николаевщины необходима помощь в сборе средств на операцию