«Чайка», «Стрелка», «Прибой», «Намыв» и пляжи Коблево-Рыбаковской зоны: МОЗ сообщил где не стоит купаться на Николаевщине

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список пляжей, где в настоящее время не рекомендует купаться.

Об этом говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Facebook

«Лето в разгаре и хочется больше времени проводить на природе у реки, или моря. Напоминаем: перед тем, как планировать отдых у водоема, не забудьте проверить обновленный список пляжей, не рекомендованных для купания», — говорится в сообщении.

Что касается Николаевской области, то в черный список министерства попали следующие зоны отдыха:

— пляж «Стрелка» в парке «Победа» — пляж «Чайка» в Корабельном районе — рекреационная зона «Намыв» — пляжи Коблево-Рыбаковской зоны — пляж «Прибой» в Николаеве

Напомним, что ранее сообщалось о том, что пляж «Чайка» оказался бесхозным и Николаевская мэрия хочет забрать его в коммунальную собственность