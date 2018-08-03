«Чайка», «Стрелка», «Прибой», «Намыв» и пляжи Коблево-Рыбаковской зоны: МОЗ сообщил где не стоит купаться на Николаевщине

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список пляжей, где в настоящее время не рекомендует купаться.
Об этом говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Facebook
«Лето в разгаре и хочется больше времени проводить на природе у реки, или моря. Напоминаем: перед тем, как планировать отдых у водоема, не забудьте проверить обновленный список пляжей, не рекомендованных для купания», — говорится в сообщении.
Что касается Николаевской области, то в черный список министерства попали следующие зоны отдыха:
— пляж «Стрелка» в парке «Победа»
— пляж «Чайка» в Корабельном районе
— рекреационная зона «Намыв»
— пляжи Коблево-Рыбаковской зоны
— пляж «Прибой» в Николаеве
Напомним, что ранее сообщалось о том, что пляж «Чайка» оказался бесхозным и Николаевская мэрия хочет забрать его в коммунальную собственность