Генпрокурор Украины «почувствовал», что с юга страны начался план дестабилизации государства

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в стране уже началась реализация плана по дестабилизации государства.

 

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— У меня есть чувство, что начался план дестабилизации (Украины – ИФ) и, конечно, на это должна реагировать силовая часть государства, - сказал Юрий Луценко на брифинге на полигоне ЦСО Альфа (стрельбище Конча-Заспа под Киевом) в четверг.

По его словам, имеет место план дестабилизации проукраинской жизни на юге страны. Генпрокурор подчеркнул, что лучшим ответом со стороны правоохранителей на подобные действия могло бы стать задержание лиц, причастных к реализации такого плана.

Александра Ющишена-Вязникова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика