Генпрокурор Украины «почувствовал», что с юга страны начался план дестабилизации государства

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в стране уже началась реализация плана по дестабилизации государства.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— У меня есть чувство, что начался план дестабилизации (Украины – ИФ) и, конечно, на это должна реагировать силовая часть государства, - сказал Юрий Луценко на брифинге на полигоне ЦСО Альфа (стрельбище Конча-Заспа под Киевом) в четверг.

По его словам, имеет место план дестабилизации проукраинской жизни на юге страны. Генпрокурор подчеркнул, что лучшим ответом со стороны правоохранителей на подобные действия могло бы стать задержание лиц, причастных к реализации такого плана.