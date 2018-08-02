В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области

В правительстве Венгрии учредили должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту с требованием разъяснить решение Будапешта создать должность уполномоченного министра по делам Закарпатской области. В частности, этот министр будет отвечать за развитие Закарпатской области, а также за программу развития детских садов Карпатского бассейна. МИД требует официальных разъяснений, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины», - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.