Жительница Николаева заявила, что во дворе ее дома неизвестные до смерти забили арматурой бездомную собаку

Жительница Николаева заявила, что во дворе дома, где она живет, в ночь с 1 на 2 августа двое неизвестных забили собаку насмерть куском арматуры.

Об этом местная жительница Ирина Альчинская написала у себя на странице в Facebook.

Девушка рассказала, что пес Рекс был любимцем двора.

— Сегодня ночью два подонка забили арматурой насмерть дворового любимца пса Рекса по адресу Крылова 15а. Труп лежит во дворе. Заявление написали, ждем приезда оперативной группы. Спите спокойно догхантеры, ваша реклама работает, - написала Ирина.

В пресс-службе полиции Николаевской области заявили, что убийство занесено в журнал единого учета. Сейчас проводится проверка, для которой нужно провести экспертизу трупа животного.

— Материалы внесены в журнал единого учета. Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о предоставлении правовой квалификации, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на сайте Николаевского городского совета должен появиться третий вариант программы по контролю количества бродячих собак, которая предусматривает метод отлова-стерилизации-выпуска животного.