Порошенко отдал высокопоставленную должность в СБУ избежавшему люстрации прокурору времен Пшонки

Президент Петр Порошенко назначил на должность начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области недолюстрированного экс-прокурора Олега Валендюка, получившего награду за «сохранение законности» от экс-генпрокурора Януковиче Виктора Пшонки в разгар противостояния на Майдане.

О назначении Валендюка говорится в указе президента №226/2018 от 31 июля.

Уволенного перед назначением Валендюка начальника ГУ СБУ в Киеве Сергея Семочко Порошенко назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Ранее СМИ писали, что в разгар противостояния на Майдане Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

За день до расстрела Небесной сотни ему назначили денежную премию «за активное участие в решении насущных вопросов прокурорской деятельности в условиях сложной ситуации, которая возникла в Украине в связи с массовыми акциями протеста».

Валендюк известен тем, что избежал люстрации после Революции достоинства благодаря судебному решению Окружного административного суда.

В декабре 2017 года программа «Схемы» зафиксировала неоднократные «походы» Валендюка в Администрацию президента, после чего он был назначен заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.

Напомним, ранее Порошенко назначил послом в Армению одиозного генерала Литвина, который бросил бойцов ВСУ и бежал из Иловайска. Также Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ.