Бухгалтер ЖКХ заявила, что Репин закрыл ее в кабинете, чтобы проставить печати на договорах с компанией «Місто для людей – Миколаїв»

Александр Репин Для того, чтобы проставить гербовые печати на договорах с управляющей компанией «Місто для людей – Миколаїв», заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин вместе с тремя людьми, не имеющими отношения к департаменту, на несколько часов закрыл в своем кабинете специалиста отдела бухгалтерского учета Валерию Корчагову.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из членов контрольной депутатской комиссии по рассмотрению законности проведения конкурса по отбору управляющей компании для обслуживания жилого фонда.

В своем рассказе о том, что происходило в момент подписания договоров с компанией «Місто для людей – Миколаїв», Корчагова сообщила, что 16 июля к ее непосредственному начальнику обратился заместитель директора ЖКХ Александр Репин. В своем обращении Репин потребовал, чтобы специалист отдела вместе с гербовой печатью предприятия пришла к нему в кабинет. При этом на вопрос о том, какие документы необходимо закрепить печатью, Репин ответа не дал.

По словам работницы департамента ЖКХ, когда она пришла в кабинет к Репину, то на его рабочем столе увидела несколько коробок с документами и ранее не известных ей троих человек. Зайдя в кабинет, Репин закрыл на ключ входную дверь. По распоряжению Репина, она приступила к проставлению печатей на договорах, которые подписывал Репин и неизвестные работнице ЖКХ люди. Также в кабинете присутствовал помощник Репина Владимир Николайчук.

При этом на всех договорах уже стояли печати компании «Місто для людей – Миколаїв», а на части договоров и подписи Александра Репина. Процесс подписния договоров длился несколько часов. На протяжении всего времения входная дверь никому не открывалась, пока начальник бухуправления департамента не потребовала выпустить ее подчиненную из кабинета.

- Меня не выпустили даже тогда, когда чернила в печати закончились. Он открыл кабинет, пошел в бухгалтерию, взял чернила пришел, сказал, чтоб я заправляла печать. Я ответила. Что не умею. Тогда он взял и сам заправил. Мы продолжили, - рассказала специалист департамента ЖКХ.

После того, как специалист бухотдела была выпущена из кабинета, Репин забрал у главного бухгалтера печать и на несколько часов закрылся в своем кабинете. Попытки главного бухгалтера попасть на рабочее место замдиретора департамента не увенчались успехом. Все это время Репин не отвечал и на телефонные звонки.

Также специалист бухгалтерского отдела, которая была закрыта в кабинете Репиным, добавила, что после инциндента к ее руководителю обратился юрист депаратмента Игорь Набатов, чтобы прояснить вопрос правомерности действий Александра Репина по факту подписания догвооров с управляющей компанией и проставкой на них гербовой печати Департамента ЖКХ.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.

В частности, члены исполкома приняли решение досрочно отозвать директора ДЖКХ Андрей Палько с отпуска, чтобы он разобрался в конкурсе. Так, он заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что замдиректор ДЖКХ Алекснадр Репин не имел права самовольно подписывать договора с управляющей компанией без утверждения исполкома.

В первый рабочий день, Палько направил письмо фирме «Місто для людей Миколаїв», выигравшей в конкурсе по отбору управляющей компании, в котором сообщил о недействительности заключенного с ней договора. Существует вероятность, что на момент подписания данного документа он уже был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Однако в этот же день, мэр Александр Сенкевич отстранил его от обязанностей и назначил повторную проверку.

Отметим, что управляющая компания будет обслуживать около 878 домов, общей площадью 2 548 662 м2. «Місто для людей» будет оказывать полный комплекс услуг по обслуживанию жилых домов, начиная с аварийных ситуаций и заканчивая текущим ремонтом. В планах нанять до 750 сотрудников, которые будут обслуживать дома в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные.