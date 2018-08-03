Госбюро расследований не будет заниматься делами, которые начала Генпрокуратура, - Труба

Государственное бюро расследований не будет завершать расследования дел, которые начала Генпрокуратура. Госбюро расследований будет работать над теми делами, которые откроет самостоятельно.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал директор ГБР Роман Труба.

- Законодатель выделил время, на протяжении которого у следователей прокуратуры есть возможность завершить досудебное расследование - это два года. На самом деле, за этот период можно завершить расследование любого по сложности, многоэпизодного уголовного дела, - рассказал он.

По мнению Трубы, завершать дела других следователей было бы неправильным, так как основная категория дел в ГПУ так или иначе имеют отношение с событиям на Майдане в 2014 году.

- Передать их новым следователям ГБР означало бы поставить их на длительную паузу, так как новым следователям необходимо много времени для изучения томов материалов, - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что ГБР будет расследовать только дела, которые само будет открывать, Труба сказал:

- Да, и считаю, что это правильно. - Мы не сможем начать работу, если нас завалят таким количеством дел. Каждый следователь, который начинал производство, проводил следствие, должен отвечать за качество и результат расследования, - сообщил Труба

Напомним, ранее Труба заявлял о политическом сопротивлении работе ведомства и информационных атаках.