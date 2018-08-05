В Аргентине водитель высокопоставленных чиновников передал СМИ записи о взятках, которые он развозил

Многолетний личный водитель чиновников в Аргентине обнародовал записи в своих блокнотах, куда он вносил ведомости о развозимых им взятках.

Об этом сообщает BBC.

Публикация этих данных стала причиной серьезного политического скандала в Аргентине, где в рамках этого дела арестованы уже 12 человек.

По данным издания, водитель Оскар Центено вел свои записи с 2003 по 2015 год, когда при власти находились экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер и ее покойный муж Нестор Киршнер.

Он подробно записывал время, ценность и даже вес сумок с деньгами, которые ему приходилось отвозить. Он также указывал адреса и множество других деталей, например, время, когда его начальник ходил в спортзал.

В начале 2018 года Центено передал восемь тетрадей местной газете, которая несколько месяцев работала над историей, прежде чем обратиться к власти. 1 августа издание опубликовало расследование, которое привело к множеству арестов.

После задержания Центено стал сотрудничать со следствием. Многие чиновники и бизнесмены, задержанные из-за записей, отказались давать показания. Среди фигурантов дела оказался бывший глава строительной компании Хавьер Санчес Кабальеро, а также вице-президенты энергетической компании Херардо Феррейра и Хорхе Гильермо Нейра.

Как отметило агентство Bloomberg, «самый важный вопрос» - приведет ли дело к аресту Кристины Киршнер, что затруднит ее возможность участвовать в выборах президента в 2019 году.

В декабре ей удалось избежать заключения за госизмену и нарушение правил валютной торговли. На этот раз судья, который рассматривает дело о взятке, также потребовал лишить Киршнер депутатской неприкосновенности.