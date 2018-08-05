ГПУ получила доступ к делу ГМС о предоставлении Новинскому гражданства Украины

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила доступ к материалам Государственной миграционной службы (ГМС), чтобы проверить украинское гражданство олигарха и народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева.

Следствие считает, что было собрано достаточно доказательств виновности нардепа, но возникла необходимость использовать в качестве доказательств материалы дела о предоставлении ему гражданства Украины.

Судья Печерского районного суда Киева дал доступ и позволил изъять документы следователям ГПУ по делу ДМС о принятии в гражданство Новинского.

«У органа досудебного расследования возникли обоснованные сомнения считать, что в материалах дела ... отсутствует оригинал Указа президента Украины Януковича Виктора Федоровича ... о принятии в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича», - говорится в решении суда.

Также следователи считают, что в документах отсутствует подпись экс-президента Украины Виктора Януковича как уполномоченного лица.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган прокомментировала в своем Facebook, что «ГПУ получила доступ к документам для того, чтобы собрать характеризующие данные о личности, которая проходит по делу» и подчеркнула, что проверка предоставления гражданства является «исключительной компетенцией Государственной миграционной службы Украины и комиссии по вопросам гражданства при АП, что рассматривает эти вопросы».

Сам Новинский обращение Генпрокуратуры в ГМС назвал «очередным примером преследования политических оппонентов власти».

«Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что «нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено», - отметил он.

Напомним, что рссийский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала более 25 тысяч голосов.

Сам Новинский заявил, что гражданство Янукович дал ему по просьбе Порошенко.

8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание нардепа в ГПУ нет.

Как известно, Новинскому подконтролен николаевский Черноморский судостроительный завод.