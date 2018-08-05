Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД России в США

МИД России назначил американского актера Стивена Сигала своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Соответствующее сообщение появилось на странице МИД в Facebook.

Эта должность не предусматривает денежного вознаграждения, ее задача формулируется как «содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее».

В МИД ее сравнили с функцией послов доброй воли ООН.

Напомним, что в ноябре 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин дал гражданство России американскому актеру Стивену Сигалу.

Также ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины на основании рекомендаций СБУ опубликовало обновленный список людей, которые создают угрозу национальной безопасности, в который входят также Стивен Сигал и Эмир Кустурица.