«Такой срач я еще никогда не видел», – Сенкевич возмутился работой ЖКП «Південь» во дворах Ингульского района

Николаевский городской голова Александр Сенкевич недоволен работой ЖКП «Південь», сотрудники которого не убирают во дворах многоквартирных домов.

Об этом шла речь в понедельник, 6 августа, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Обращаясь к главе Ингульского районе Светлане Гладун, мэр отметил, что проехался по Ингульскому району, заехал во дворы и их санитарное состояние его возмутило.

— Трава там реально по пояс. Везде грязь, везде мусор. Это не к вам претензии, я понимаю, что это ЖКХ «Пивдень». Посмотрите на санитарное состояние. (...) В детстве, я помню, что работники ЖЭКа косили траву – косой, сегодня уже есть мотокосы, но трава там реально по пояс. Везде грязь, везде мусор, я понимаю, что это ЖКП «Південь». Трава по пояс. Напиленные какие-то ветки там сухие лежали. Я понимаю, что это частный сектор. Но это же многоквартирные жилые дома. (...) Таким двором я тот двор никогда не видел. Может деревья стали большими, но такой срач я никогда не видел. В тех дворах. Я понимаю, что это очень показательно, - сказал Александр Сенкевич.

Также городской голова обратил внимание на площадку для ТБО, которую установили в одном из дворов многоквартирного дома, жители которого тут же ее разобрали.

— Новые баки. Новые баки, которые сделали красивыми впервые, за долгое время. Решили облагородить территорию площадки для ТБО. Вы знаете, что с этой площадкой? Разобрали. Раскурочили, разломали все. Ужас. Просто ужас. Жители Николаева требуют от власти, чтоб были к ним внимательными. Там такая классная площадка была современная. Оторвали куски. Площадку эту нужно починить. Во-вторых, обратитесь в ЖКП «Південь», - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич потребовал объявить выговор четырем депутатам городского совета, являющимся работниками исполнительных органов власти, которые в пятницу, 27 июля присутствовали на заседании исполкома, а не на своем рабочем месте. Среди них были и работники ЖЭК "Південь".