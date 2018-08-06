В Кабмине рассматривают вопрос о закрытии железнодорожного сообщения с Россией, - Омелян

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.

По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.

- Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, - сказал Омелян.

Отметим, между Украиной и Россией не летают самолеты, но все еще ходят поезда и ездят автобусы.

Летом 2017 года российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщило, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. В ответ «Укрзализныця» сообщила, что не принимала каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и.о. главы УЗ заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году.

Напомним, ранее Омелян заявил, что Россия создает убытки портам Украины.