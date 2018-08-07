США восстанавливают санкции против Ирана после выхода из ядерной сделки

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала восстановление санкций против Ирана, которые были отменены в соответствии с ядерным соглашением 2015 года.

Как передает «The New York Times», санкции вступят в силу в 00:01 во вторник, 7 августа, в соответствии с решением президента Трампа выйти из сделки по иранской ядерной программе.

Новые санкции запрещают любые сделки с Ираном с использованием долларовых банкнот, золота, драгоценных металлов, алюминия, стали, коммерческих пассажирских самолетов и угля. В Соединенные Штаты запрещен импорт иранских ковров и продуктов питания.

Как известно, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

После официального заявления президент США подписал меморандум о возобновлении санкций против Ирана. Они будут введены в течение 180 дней и коснутся, в частности, торговли, нефтяного и банковского секторов Ирана. Под санкции попадут и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия, предупредили Соединенные Штаты.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

Напомним, что Иран пригрозил блокировкой экспорта нефти в случае американских санкций.