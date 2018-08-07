Порошенко на неделю ездил за границу в частную поездку: журналисты говорят в Испанию, он сам опровергает

Президент Украины Петр Порошенко ездил на неделю в частную поездку в Евросоюз.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", со ссылкой на ответ на информационный запрос из администрации президента.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - цитирует ответ из АП издание.

Помимо этого, в пресс-службе президента Украины добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета.

"Следуя 1 части ст. 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", - отметили в АП.

Кроме того, в пресс-службе президента заявили, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности. Позже в пресс-службе президента добавили, что с 6 августа Петр Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.

Несмотря на это, президент Украины Петр Порошенко лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской, которая готовила сюжет о его вероятном отдыхе в испанский Марбелье, чтобы опровергнуть информацию, изложенную в материале.

Петр Порошенко после вежливого приветствия начал говорить, что никогда не отдыхал в Марбелье, что это заказная спланированная против него акция, что он не знает, где отдыхали его дети, и это их личное дело. На вопрос - где он отдыхал и отдыхал ли вообще, почему президентский борт неделю находился в Вене - президент не ответил.

"Хочу вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте, в Киеве, Украина, на улице Банковая. Я очень счастлив, что благодаря моей скромной персоне, вы, особенно за счет крупнейшего олигарха, смогли посетить Испанию и отдохнуть там, - сказал Порошенко. - Единственное, что скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был".

На вопрос корреспондента о том, есть ли у президента вилла в Марбелье и что президентский борт делал в Вене восемь дней, Порошенко не ответил и положил трубку.

Ранее Петра Порошенко заметили за ужином с семьей в киевском ресторане Manu. В ресторане журналистам подтвердили, что у них ужинал президент, но вспомнить точную дату его визита не смогли.

Последний раз Порошенко появлялся на людях или в эфире телевидения 28 июля. С тех пор президент находится в инфопространстве только с помощью постов cоцсетях и сообщений на сайте Администрации президента. Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.