Скованные одной цепью: почему «Оппозиционный блок» так «вцепился» в Ингульский район Николаева?

В связи с последними событиями в Николаеве, связанными с проведением конкурсов на определение управляющих компаний в сфере ЖКХ, возросло внимание жителей многоквартирных домов к деятельности коммунальных ЖЭКов. Только в редакцию СВІДОК.info за последнее время поступило несколько обращений от жильцов квартир, чьими домами опекаются эти самые ЖЭКи. Да, некоторые проблемы в этих домах не такие вопиющие и, по сути, решаемые не столько ЖЭКами, сколько самими жильцами. Однако, это лишь в очередной раз доказывает либо неспособность, либо нежелание ЖЭКов решать вопросы с жилым фондом.

Большую информационную кампанию по защите ЖЭКов и против управляющих фирм провели активисты и депутаты фракции Николаевского городского совета «Оппозиционный блок». Но их деятельность, если внимательно изучить информационные материалы, больше нацелена не на защиту жителей домов, а на защиту работников ЖЭКов. Они говорят: «Да, ЖЭКам тяжело работать! Да, ЖЭКам работать в нынешних условиях невыгодно! Но нужно защитить работников ЖЭКов, ведь у них тоже есть семьи!»

При этом как депутаты, так и активисты умалчивают сколько сотен тысяч уходит на субвенции ЖЭКам из общего городского бюджета, сколько заработной платы уходит на неоптимизированный и неслаженный механизм работы этих коммунальных предприятий. Так почему «Оппозиционный блок» так борется за сохранение коммунальных ЖЭКов, которые по всем экономическим показателям нужно было закрыть еще два года назад? В этом мы и попытаемся разобраться.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Политическая подоплека в этом вопросе появилась не сегодня, а почти два года назад. С самого начала каденции «Оппозиционный блок» фактически занимался политическим шантажом. Заблокировав работу депутатского корпуса при помощи своих 26 депутатов и нескольких депутатов из других фракций, так называемые оппозиционеры принялись «выторговывать» себе должности в местном самоуправлении и долю в бюджете развития Николаева.

Зайдя, по сути, в тупиковую ситуацию, мэр города Александр Сенкевич пошел на уступки «Оппоблоку» и к концу 2016 года вступил в договоренности с Игорем Дятловым. В результате этих договоренностей на должность заместителя городского головы по энергоэффективности был назначен «правая рука» Игоря Дятлова - Александр Омельчук. Позже, в рамках все тех же договоренностей, на должность руководителя администрации Ингульского района была назначена депутат от «Оппозиционного блока» Светлана Гладун. Кроме этого, был продлен контракт директору КП «Дорога» Вячеславу Янкову, который также является депутатом от «Оппозиционного блока». Еще немного позже на должность заместителя директора ЖЭка «Пивдень» (самого крупного ЖЭКа Ингульского района) был назначен Артем Грозов – также депутат от «Оппозиционного блока».

Для чего понадобилось «Оппозиционному блоку» такое усиление Ингульского района?

Дело в том, что уже не один год в кулуарах Николаевского городского совета ходят слухи, что Игорь Дятлов расхотел быть мэром и решил баллотироваться в Верховную Раду по 128 округу – единственному округу, который находится в пределах Николаева, а именно в Ингульском и Корабельном районах.

Очевидно, понимая необходимость наличия административного ресурса, которого так не хватало в предыдущей избирательной кампании, Дятлов решил перестраховать себя, лоббируя на ключевые должности коммунальных предприятий доверенных людей из близкого окружения.

Работа коммунальных предприятий – это слаженный механизм, в котором огромную роль играет человеческий фактор, в частности, взаимоотношения руководителей этих предприятий. А когда практически ВСЕ руководители коммунальных предприятий – твои, то и достигать запланированных результатов становиться легче.

В политических целях подобный админресурс очень выгоден во время выборов, когда работники коммунальных предприятий и других городских заведений (типа школ или детсадов) становятся членами избирательных комиссий или наблюдателями. Кроме того, в основном коммунальные предприятия и состоящие у них на балансе помещения, используют для целей избирательного участка. Немаловажным фактором является агитация, которой в итоге занимаются доверенные «коммунальщики».

ЖЭК «ПИВДЕНЬ»

Работа ЖЭКа-монополиста Ингульского района крайне косвенно касается какой-то работы по обслуживанию многоквартирных домов. В целом это коммунальное предприятие, которое руководит другими более мелкими ЖЭКами, за которыми закреплены отдельные улицы и дома. Только в последнее время под угрозой исчезновения «Пивдень», по словам жителей Ингульского района, замкнул на себе все обращения и призывает жителей обращаться за решением проблемы непосредственно к ним.

До этого, судя по открытым данным в сети Интеренет, «Пивдень» отыгрывал какие-то дорогие тендеры, как правило на покупку топлива либо каких-то деталей, и получал субвенции на погашение субсидий или кредитной задолженности. Также через «Пивдень» проходили и судебные отношения с горожанами.

Все остальные функции, которые потенциально мог бы выполнять этот ЖЭК (например, ремонт внутриквартальных проездов, текущий ремонт подъездов и тротуаров, уборка зеленых зон и тротуаров), были распределены между Администрацией Ингульского района, КП «Дорога» и Департаментом ЖКХ.

У этого факта тоже есть историческая подоплека, возвращающая нас к договоренностям между Александром Сенкевичем и депутатским корпусом, когда бюджет 2017 года был поделен 50/50 между проектами мэра и проектами депутатов. Договоренность была формальной, поскольку юридически закрепить такое крайне сложно. Но она была реализована в рамках пообъектного распределения средств. Это когда деньги выделялись на реализацию проектов пообъектно на каждый округ, закрепленный за каким-то из депутатов. В рамках одного из уголовных дел следствием был изъят и арестован документ-обращение главы фракции «Оппозиционный блок» Игоря Дятлова к мэру Александру Сенкевичу с перечнем объектов по главным распорядителям средств на сумму почти в 120 миллионов гривен.

Финансирование этих проектов проводилось не от лица ЖЭКов, а профильными департаментами горсовета и администрациями районов. Чтобы не дублировать функции ЖЭКов при составлении тарифа убрали «текущий ремонт». Вместо этого подряды на текущий ремонт раздавал кто угодно – департамент ЖКХ или администрации, но только не ЖЭКи.

ДЕЛО «КОПЕЙКИ»

Такое распределение средств давало возможность депутатам вести агитацию на своих округах, мол, смотрите, это же я для вашего двора или дома «выбил» финансирование. Вместе с этим некоторым депутатам такая схема дала и возможности для совершения коррупционных составляющих, когда для тех или иных работ можно было привлечь «своих» подрядчиков.

«Дело Игоря Копейки» - заместителя главы фракции «Оппозиционный блок» приоткрыло занавес на подобные махинации и в очередной раз почти подтвердило, что в горсовете не все депутаты чисты на руку.

Напомним, 15 января депутат Николаевского городского совета, заместитель главы фракции «Оппозиционного блока» Игорь Копейка был задержан по подозрению в дачи взятки в размере 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры. Кроме депутата были задержаны его сын Николай, помощник Дмитрий Рябец, директор фирмы «ПИК «МГБ» Вадим Фолтин, предприниматель Олег Тоболин. По решению суда он был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен, который был внесен в тот же день. Тогда же, в рамках этого дела прошли обыски в департаменте ЖКХ и у директора департамента Андрея Палько дома.

Чтобы не разглашать материалы следствия, суд проходил в закрытом режиме. Однако из материалов опубликованных в реестре судебных решений стало известно, что заместитель фракции «Оппозиционный блок» Игорь Копейка создал группировку и стал посредником между подрядчиком и заказчиком (Департамент ЖКХ, Управление образования и т.д.). В обвинениях следователя звучит информация, что подрядчик искусственно завышал цену за выполнение работ, тем самым приобретая чрезмерную выгоду, которую делил потом с депутатом. Таким образом следователь изобразил классическую систему откатов, которая практиковалась на ремонте крыш.

«Дело Копейки» к Ингульскому району очень близко, поскольку основные или косвенные фигуранты этого дела здесь также выполняли подряды.

Например, на округе депутата от «Оппозиционного блока» Александра Бурганенко фирма «АБЗ-М», которая фигурирует в «деле Копейки» и дополнительно изучается следствием, провела ремонт внутриквартальных проездов по ул. Южная 47, 49, 49-а, 51 на общую сумму 1,2 миллиона гривен.

Эта же фирма проводила ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров по ул. 12-й Продольной 42 и 44 на округе депутата от «Оппозиционного блока» Станислава Мишкура.

Также фирмой «АБЗ-М» был проведен текущий ремонт внутриквартального проезда по ул. Молодогвардейская 51, 53, 53-а и ул. Чайковского 28, где является депутатом от «Оппозиционного блока» Сергей Жайворонок.

Кроме этого, Департамент ЖКХ отдал этой фирме подряды на округах депутатов от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки и Зинаиды Танасевич.

Еще один непосредственный фигурант «дела Копейки» - предприниматель Вадим Фолтин также имел подряды в Ингульском районе.

Так, на улице Китабоев 2, которая входит в черту округа депутата от «Оппозиционного блока» Владимира Евтушенко, выполнял услуги по текущему ремонту сливной канализации. Также предпринимателю были отданы подряды на округе, закрепленном за депутатом от «Оппоблоком» Ларисой Веселовской. Кроме Ингульского района Фолтин работал на округах у депутатов «Оппозиционного блока» Игоря Копейки и Светланы Ласурии.

ЧАСТНЫЕ ЖЭКИ

Отдельным вопросом стоит работа администрации Ингульского района по покосу травы и уборке улиц. Вот, казалось бы, та самая сфера деятельности, в которой можно было бы задействовать хотя бы на подрядных условиях коммунальный ЖЭК. Но нет, администрация отдает предпочтение частному предприятию «Центральный-1».

Например, указанному предприятию, владельцами которых являются небезызвестные в Николаеве бизнесмены Владислав Чайка и Аликсей Пелипас, в Ингульском районе было отдано три подряда: на уборку парков, бульваров, газонов ручным способом, покос газонов и посадка цветов, и услуга по подметанию улиц. В общей сложности сумма подряда составила более одного миллиона гривен.

Тут возникает логический вопрос, почему в одном случае депутаты от «Оппозиционного блока» выступают против частных фирм в пользу коммунального ЖЭКа, а в других случаях молча наблюдают за ситуацией и не вмешиваются в процесс? Может все зависит от того, кто владеет этими частными ЖЭКами и насколько можно с ними договориться?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видим, в Ингульском районе Николаеве у «Оппозиционного блока» воедино переплелись, как политические, так и экономические интересы. По всей видимости, по их замыслу Ингульский район должен был стать плацдармом для грядущей избирательной кампании. Попытка сместить с должности в 2017 году силами «Оппоблока» директора ДК «Молодежный» Юлию Захарову, а также попытка получить под контроль находящееся в Ингульском районе предприятие «Центр защиты животных» - лишний раз доказывают эту версию.

Более того, в этом контексте также становится понятным желание вернуть на должность отстраненного директора департамента ЖКХ Андрея Палько. Ведь это под его руководством подписывались акты выполненных работ по сделкам, которые сегодня изучает следствие в рамках «дела Копейки». Ведь именно его депутаты «Оппозиционного блока» попытались использовать для того, чтобы расторгнуть договора с новой фирмой, зашедшей в Ингульской район обслуживать дома.

Появление новых неподконтрольных игроков на рынке ЖКХ услуг, разрушает все схемы и стратегии, на постройку которых партия потратила больше двух лет. А включение в подомовой тариф стоимости текущего ремонта позволит частным ЖЭКам самостоятельно следить за вверенным им жилым фондом, без депутатских «подачек» в виде побеленных подъездов и заштопанных ям во дворе, на которые и так уже «более чем» распотрошено из городского бюджета. Что, собственно, вообще ставит под угрозу нынешнею в Николаеве систему пообъектного распределения бюджета.

Автор: Свідок.Інфо

