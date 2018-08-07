Апелляционный суд подтвердил законность восстановления в должности скандального экс-главы ГСЧС Бочковского

Киевский апелляционный административный суд лишь частично удовлетворил апелляцию ГСЧС, МВД и Кабмина на возобновление экс-председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Такое решение суд вынес на заседании 7 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Апелляционную жалобу удовлетворить частично. Изменить решение ... изложив пункт 5 резолютивной части в следующей редакции: «Взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС соответствующие реквизиты среднего заработка за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года и 26 апреля 2018 в размере 546 тысяч 273 гривны 72 копейки (ранее 463 583,48 гривны - ПН)», - сказал председательствующий судья.

«В остальной части решение Окружного административного суда оставить без изменений», - добавил он.

Судья также сообщил, что решение можно обжаловать.

Во время судебных прений представители Кабмина, ГСЧС и МВД подчеркнули, что Бочковского обвиняли в нарушении присяги и в связи с этим суд должен принять решение об увольнении экс-руководителя ГСЧС.

Адвокат Владимир Енич заявил на заседании, что письмо от руководства МВД об увольнении руководителя ГСЧСС ненадлежащим образом рассмотрели в правительстве. Он намекнул, что решение основывалось на неприязни министра внутренних дел Арсена Авакова к Бочковскому.

Енич призвал суд оставить в силе решение суда первой инстанции и отбросить апелляционные требования.

- Я за свою жизнь ни одной присяги не нарушил. В чем заключается нарушение присяги, в том, что нарушали мои права, в том, что заговор высших руководителей привел к тому, что меня бросили в тюрьму? - заявил сам Бочковский на заседании.

По его словам, никаких доказательств в так называемой уголовном деле против него нет.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.