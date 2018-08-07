Пол Манафорт помогал Президенту Порошенко в 2014 году, – партнер Манафорта

Бывший партнер экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта - Год Гейтс - заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

Об этом сообщил телеканал NBC, корреспондент которого находится на судебном заседании по делу Манафорта, передает «Громадське».

Гейтс также рассказал, что после бегства Януковича выплаты Манафорту «существенно сократились». При этом Гейтс уточнил, что скандальный политтехнолог продолжил работать в Украине.

Компания DMP International, которая принадлежала Манафорту и Гейтсу, консультировала «Оппозиционный блок» на парламентских выборах в октябре 2014 года.

Кроме того, эта же компания, по словам Гейтса, сотрудничала с Петром Порошенко в 2014 году. Подробностей этого сотрудничества Гейтс не назвал.

Информацию о том, что Манафорт помогал Порошенко, сообщила украинская журналистка Наталья Писня, которая находится на заседании по делу Манафорта.

«Гейтс только подтвердил, что Манафорт помогал украинскому [президенту] Петру Порошенко во время президентской кампании 2014», - сообщила она.

Напомним, что Манафорт получил от «Оппоблока» миллион долларов за парламентскую кампанию 2014 года.

Также ранее сообщалось, что в США федеральная судья приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Судья Эми Берман приняла соответствующее решение после обвинений прокуроров в том, что Манафорт и его сообщник пытались повлиять на свидетелей по этому делу. Судебное заседание по его делу запланировано на сентябрь, еще одно, касающееся связанных обвинений в Вирджинии, запланировано на июль.

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации. В декабре суд в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет.

В июне 2018 года судья приказал спецпрокурору Мюллеру назвать все лица и организации, которые привлекались к лоббистской деятельности Пола Манафорта в интересах Партии регионов, которая осуществлялась без регистрации в качестве иностранного агента, как того требует законодательство США.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и «лицом А». Позже стало известно, что «лицо А» - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Ван дер Зваан «признал, что знал» о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.