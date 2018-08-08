Сенаторы США намерены отыскать активы Путина и хотят признать Россию спонсором терроризма

В новом законопроекте США о введении дополнительных санкций против России говорится о необходимости отыскать активы Владимира Путина и признать Москву «спонсором терроризма».

Об этом сообщает РБК.

«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), который на прошлой неделе внесли в Сенат США сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин, предполагает свести в единую базу все существующие санкции против России — от CAATSA до «акта Магнитского». Он также предусматривает создание в Белом доме санкционного офиса, который будет координировать действия США по антироссийским санкциям с европейскими странами», - сообщает издание.

Авторы инициативы начинают с обращения к президенту Дональду Трампу. Они говорят о необходимости поддержать все усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране». Сенаторы требуют публично призвать российские власти вернуть Крым Украине и отказаться от поддержки насилия на востоке Украины, от поддержки сепаратистов в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада.

Помимо создания санкционного координационного офиса с Евросоюзом законопроект предлагает создать еще одну структуру — Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы. В его задачи будет входить борьба с попытками злокозненного влияния России в мире и в США. С 2020 года авторы законопроекта предлагают государствам, которые уязвимы для российского воздействия, открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн.

​Помимо санкций в 100-страничном документе сенаторов от Демократической и Республиканской партий также говорится о необходимости сделать более предсказуемой политику Вашингтона и уберечь ее от воплощения некоторых идей президента Трампа. Так, предлагается наложить запрет на финансирование мер, которые направлены на поддержку попыток какого-либо из представителей США вывести страну из НАТО. Аргументируется это тем, что Трамп не раз уже выступал с критикой НАТО.

Также Трампа, в случае принятия законопроекта, заставят более эффективно исполнять акт CAATSA. В частности, в рамках этого пакета санкций предлагается обновить так называемый кремлевский список, а также начать искать по всему миру активы и деньги российского президента Владимира Путина.

В экономической части законопроекта снова встает вопрос о противодействии России. Особо отмечено предложение наложить запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Также законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, но только с новыми выпусками. Мониторинг нарушения санкций предлагается распространить и на деятельность страховых компаний.

В рамках борьбы с киберпреступностью законодатели рекомендуют создать при Госдепартаменте офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики, руководить которым будет человек в ранге посла.

Еще одна глава документа, который внесен в Сенат, затрагивает тему нераспространения химического оружия. В ней законодатели предлагают оказывать давление на российские власти для того, чтобы они прекратили попытки вмешательства в действия ООН и Организации по запрещению химического оружия. Указывается, что «за производство и применение химоружия» Россию нужно наказывать и сдерживать. В этом контексте упоминается отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых в начале марта нашли без сознания в критическом состоянии в британском городе Солсбери. По данным Лондона, в их крови нашли боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», который производился в России. Москва причастность к инциденту отрицала.

Напомним, что Минфин США ввел в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний санкции в начале апреля. Позже министерство заявило, что с компаний могут снять санкции, если бизнесмен продаст свою долю в них.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод»сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.