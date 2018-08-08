Лидером президентской гонки остается Тимошенко, но почти каждый 5 украинец еще не определился с выбором, - опрос

17,4% украинцев не определились, за кого будут голосовать на выборах президента, а 15,2% вообще не планируют принимать в них участие.

Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы «Рейтинг».

Наибольшую поддержку среди опрошенных – 11,1% – получила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Главе «Гражданской позиции» Анатолию Гриценко отдать свой голос сейчас готовы 6,7%, а сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрию Бойко – 6,4%. Четвертый в рейтинге – артист Владимир Зеленский с 6,2% голосов.

Главного «радикала» Олега Ляшко и певца Святослава Вакарчука поддержали бы на выборах по 5,9 и 5,7%. А за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 5,3%.

Глава партии «За життя» Вадим Рабинович мог бы получить 3,7% от всех респондентов.

Все остальные кандидаты получили меньше 3%. В частности, мэр Львова Андрей Садовый – 1,6%, лидер «Свободы» Олег Тягнибок – 1,3%, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко – 1,2%, Роман Бессмертный – 1,1%.

Менее одного процента набрали бывший премьер Арсений Яценюк (0,8%), нардеп Сергей Тарута (0,7%) и глава Аграрной партии Виталий Скоцик (0,3%). В то же время, еще 9,5% выбрали вариант «другой кандидат».

Среди опрошенных 51% сказал точно, что пойдет на выборы, 21% – скорее собираются, чем нет. 9% уверены, что на выборы не пойдут.

- Согласно результатам исследования... респонденты мало ориентируются в том, что собираются делать основные кандидаты в случае избрания президентом, – говорят социологи.

Больше всего знают о программе Юлии Тимошенко (46%), Олега Ляшко (39%) и Петра Порошенко (36%).

Почти 60% опрошенных ничего не знают о планах Юрия Бойко и Анатолия Гриценко, две трети – о планах Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних граждан путем личного формализованного интервью в течение 20 июля – 3 августа 2018 года. Погрешность - не более 2,2%.

Напомним, согласно результатам социологического опроса «Центра аналитических исследований», который проводился в конце 2017 года, ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.