Украина просит Великобританию наказать кремлевского пропагандиста Филипса, которого сама же выдворила со страны

Киев осудил провокационные действия пропутинского журналиста Грэма Филлипса в посольстве Грузии в Лондоне, и призвал Британию наказать журналиста за все его действия.

Об этом сообщает на странице в Twitter посольство Украины в Великобритании.

«Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, так же как и его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили в Министерство иностранных дел», - говорится в заявлении.

Как сообщила в своем Twitter посол Грузии в Великобритании и Северной Ирландии Тамара Беручашвили, вчера скандально известный журналист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года.

«Мы решительно осуждаем эту провокационную атаку на посольство Грузии в Лондоне, которая прямо нарушает неприкосновенность посольства, защищенного ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях, и ожидаем, что британская полиция предпримет все необходимые действия», - написала посол.

Ранее Филипс устроил провокацию на границе с аннексированным Крымом. Тогда украинские пограничники его не задержали.

Напомним, 25 июля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины выдворили за пределы Украины задержанного в Мариуполе пропагандиста Грэма Филлипса. Позже его задержали и допросили в британском аэропорту.

В сентябре 2016 года Грэм Филлипс стал издеваться над освобожденным из плена боевиков украинцем Владимиром Жемчуговым. Но украинец, потерявший обе руки и частично зрение, дал достойный ответ пособнику боевиков.

Справка: Грэм Филлипс - британец, журналистские материалы которого получили известность во время Евромайдана и конфликта на востоке Украины. Он работал на территории Украины для российских телеканалов Russia Today и «Звезда». В частности, он известен пропагандистскими сюжетами с поддержкой боевиков на Донбассе. В 2014 году украинская власть его задержала, но по настоянию британского посольства отпустила из-за статуса журналиста.