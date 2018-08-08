В новый состав Рады проходят семь партий, - опрос

Меньше половины граждан Украины, 46%, однозначно планируют прийти на выборы Верховной Рады, каждый четвертый скорее будет голосовать, чем нет.

Таковы результаты опроса группы «Рейтинг», проведенного 20 июля – 3 августа.

При этом готовность прийти на выборы президента несколько выше: почти половина опрошенных однозначно пойдут, а каждый пятый скорее да, чем нет.

Партийный рейтинг возглавляет «Батькивщина», которую готовы поддержать 19,5% тех, кто планирует голосовать и определился с выбором.

Вторую позицию делят партии «Оппозиционный блок», «Гражданская позиция» и «Слуга народа», за которых готовы проголосовать около 11% избирателей.

Партия «За життя» поддержали бы 7,2% респондентов, «Радикальная партия» – 7,0%. Партия президента «Блок Петра Порошенко – Солидарность» отстает – 6,5% голосов.

За «Самопомич» сейчас проголосовали бы 4,3% избирателей, а за ВО «Свобода» – 4,1%. «Аграрную партию» готовы поддержать 2,5% респондентов. Рейтинг других партий – менее 2%. Почти каждый шестой не определился с выбором.

При этом «Батькивщину», «Оппозиционный блок», «Гражданскую позицию», партию «За життя» и «БПП Солидарность» больше поддерживают респонденты среднего и старшего возраста. За партию «Слуга народа» больше готова голосовать молодежь.

«Батькивщина» и «БПП Солидарность» имеют относительно более хорошие показатели во всех макрорегионах страны за исключением восточных областей. «Гражданскую позицию» лучше поддерживают на западе и в центре Украины. «Оппозиционный блок» и партия «За життя» имеют сильные позиции на юге и востоке, а «Самопомич» и «ВО Свобода» – на западе. «Радикальная партия» и партия «Слуга народа» популярны в центре и на юге страны.

Опрос проводился с: 20 июля по 3 августа методом формализованного личного интервью (face-to-face) среди населения от 18 лет и старше. Выборка – 2000 респондентов (репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Проходной барьер в Верховную Раду составляет 5%, поэтому среди тех, кто определился, его преодолевают 7 партий. С учетом погрешности в парламент могут пройти еще 2-3 партии. Также парламентскую картину могут изменить те, кто еще не определился с выбором.

Напомним, согласно результатам социологического опроса «Центра аналитических исследований», который проводился в конце 2017 года, ни одна из политических партий не имеет большой поддержки у жителей города Николаева.