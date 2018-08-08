Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО, мешают спровоцированные Кремлем конфликты, - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО.

Об этом Линкявичюс заявил в интервью радиостанции Żiniu Radijas, передает Польское радио.

- Будущее (Грузии в НАТО - Ред.) туманно, но мы призываем Грузию последовательно проводить реформы и, когда наступит момент политических решений, страна будет готова, - заявил Линкявичюс.

Литовский министр напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, которая демонстрирует желание стать членом Североатлантического альянса.

- Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими и структурами безопасности, - сказал глава литовской дипломатии.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокироватьсближение Украины с ЕС и НАТО.