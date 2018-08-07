Все для избирателей – как николаевский нардеп подарил субвенцию одесситам

Когда среднестатистический человек слышит речь депутата с трибуны, хочется верить, что именно он защитит его интересы. Так уж сложилось, что интересы горожан часто и плотно соприкасаются с финансовой сферой. Проще говоря, все, что нужно людям, стоит денег. Поэтому через народных депутатов государство выделяет субвенции, которые те тратят на нужды своих избирателей. Когда денег не было или выделялись они в смешном количестве, можно было ратовать на центральную власть. Однако, когда деньги сначала есть, а потом их резко нет и непонятно почему – это вызывает удивление.

На одной из последний комиссий Николаевского областного совета вскользь прозвучала информация о том, что одно из медучреждений, а именно Николаевская областная офтальмологическая больница не получит субвенцию, на которую там рассчитывали купить оргтехнику, компьютеры и, что важно, медицинское оборудование. Для меня это показалось странным, потому что я помню заседание областной комиссии по вопросам бюджета, где обсуждали вопрос о выделении денег на эту же больницу в качестве софинансирования для субвенции. Члены бюджетной комиссии проголосовали за выделение этих средств.

Этого было достаточно, чтоб клиника смогла получить нужную для них технику. И тут я узнаю, что субвенцию, а именно средства для клиники, исключили.

Мне стало интересно, почему это вдруг с медицинского объекта сняли средства. Первым делом, обратилась к начальнику управления здравоохранения Николаевской ОГА Павлу Георгиеву, потому что именно он докладывал по вопросам субвенции. Но он, и это было предсказуемо, сказал, что не знает, почему субвенцию исключили и посоветовал обратиться в облздрав с информационным запросом, а лучше в ОГА. Сказано – сделано. Я написала запрос в облгосадминистрацию с вопросом, почему была исключена субвенция. И через несколько дней мне пришел интересный ответ с прикрепленными к нему документами.

Оказывается, средства в размере 397 тысяч – это субвенция народного депутата Украины от партии «Відродження» Артема Ильюка. Офтальмологическая клиника находится как раз в его округе, то есть, там живут люди, доверившие ему свой голос в Парламенте. В запросе мне был дан ответ, что по «непонятным причинам, в адрес Кабинета Министров Украины и Николаевской облгосадминистрации поступило обращение народного депутата Украины Ильюка А.А. с предложением перераспределить указанные средства субвенции из Николаевской области на Одесскую область». На Одесскую область. Для расчистки русла реки Сарата! Это, безусловно, важно для каждого жителя Николаева и области.

Выясняется, что народный депутат еще 25 июня 2018 года послал депутатское обращение главе облсовета Виктории Москаленко с просьбой внести изменения в бюджет Николаевской области в части софинансирования программ, которые финансируются за счет субвенции из Государственного бюджета Украины соответственно распоряжению Кабинета Министров Украины.

Согласно Порядку предоставления госсубвенции в города и области, местные бюджеты должны выделить софинансирование в размере 3% от субвенции. Ильюк просил законные 3%, то есть 11 тысяч 900 гривен, чтоб потом гордо передать области 397 тысяч на технику для офтальмологической клиники. И тут интересный момент – не дождавшись решения бюджетной комиссии (которая прошла 17 июля) нардеп уже 3 июля (!), то есть буквально через неделю, обращается к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой исключить из распоряжения Кабинета Министров Украины от 13.06.2018 №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» пункты о покупке оргтехники и компьютерной техники для Николаевской областной офтальмологической больницы, которая обойдется в 199,4 тысячи гривен и покупку медицинского оборудования для этой же больницы на сумму 197,6 тысяч гривен.

Причины – «распорядителями бюджетных средств местного бюджета остаются неиспользованными остатки субвенции 2017 года». А, то есть вот она, причина, по которой почти 400 тысяч улетают в Одесскую область? Прямо как по пьесе Александра Островского «Бесприданница» - «Не доставайся же ты, субвенция, никому!».

Шутки шутками, а сотрудникам офтальмологической больницы и пациентам вообще не смешно. С ответом на запрос мне также прикрепили письмо заместителя главы Николаевской ОГА Александра Кушнира самому нардепу. В письме от 31 июля сказано, что все условия получения субвенции были выполнены, а на сегодняшний день сумма в размере 11,9 тысяч проходит процедуру соглашения.

В связи с этим ОГА «выражает обеспокоенность Вашей инциативой, как народного депутата Украины от города Николаева, по которой вы обратились с предложением к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману (…) по исключению с перечня финансирования, которое является очень важным для жителей области в период внедрения медицинской реформы, и направлению его в Одесскую область». Кроме того, в письме добавляют, что считают целесообразным, учитывая то, в каком состоянии находится медицина в городе и области (и как все, а особенно депутаты любят пустить слезу по этому поводу) оставить финансирование в постановлении Кабмина без указанных Ильюком изменений.

А 8 августа прошла комиссия по вопросам бюджета уже в городском совете, где нардеп возмущался тем, что город 8 месяцев не использует его субвенцию, а депутаты городского совета, почти половина которых – представители «Оппозиционного блока», отдают предпочтение своим депутатам на округе Ильюка. Нардеп даже заявил о предвзятом к себе отношении, представляете? Но какое это имеет значение для горожан и жителей области, а?

На самом деле, я не хотела бы делать акцент на фамилии народного депутата Артема Ильюка. Тема депутатов и их возможностей уже давно задевает меня, да и других николаевцев и украинцев в целом, которые доверяют свои голоса одному человеку и надеются – что-то поменяется, что-то будет лучше. У нас от города и области в Верховной Раде 11 депутатов. Номинально. Даже если бы половина из них занимались реальной защитой интересов своих избирателей, неужели не видно было бы изменений? Не знаю, чем руководствовался тот же Артем Ильюк, когда вдруг решил помочь несчастным одесситам и отдать им почти 400 тысяч, но при чем тут избиратели? Когда между Ильюком и главой фракции «Оппозиционный блок» Игорем Дятловым конфликт находится уже непонятно на какой стадии, почему это должно отражаться на жизнях и комфорте тех, кто их выбирал?

Зачем надо было собираться в иницитативную группу в ВР «Миколаївщина», чтоб пересылать средства в Одессу? Или николаевцам они не нужны? Зачем голосовать за никому непонятные «поправки Лозового», за цензуру СМИ? Где инициативы, где отстаивание интересов? Мы же вас выбирали. Или обещания, данные группе людей, которые вам доверились, теряют свою ценность в стенах Верховной Рады?