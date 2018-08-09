«Когда я буду Президентом, я поручу ему чрезвычайно важный участок работы», – Ляшко о нардепе Вадатурском

Олег Ляшко и Андрей Вадатурский в Баштанке Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что у него с народным депутатом от БПП Андреем Вадатурским есть совместные проекты на территории Николаевской области.

Об этом он рассказал в ходе визита в Николаевскую область в четверг, 9 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ляшко в Новой Одессе сам поднял вопрос относительно того, почему Андрей Вадатурский, будучи нардепом от другой партии, находится вместе с ним.

– У нас с ним есть много планов по развитию Николаевской области. В частности, строительство бассейна в Баштанке, возрождение судостроения в Украине, чтобы снять грузы с дорог и перевести на воду. Что в Украине и Николаевщине были качественные дороги. Это те идеи, которые нас объединяют. В этом мы с ним союзники, и надеюсь, что не только в этих вопросах мы союзники. Когда я буду Президентом, я поручу ему чрезвычайно важный участок работы по развитию национальной экономики и национально судоходства, – заявил Ляшко.

Видео: Shipovnik.ua

Напомним, в июне прошлого года Олег Ляшко побывал на Судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон».