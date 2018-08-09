ДЖКХ Николаева обяжет подрядчика ликвидировать дефекты холодного пластика на пешеходных переходах

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В Николаеве в рамках государственной аудиторской проверки в департаменте ЖКХ, совместная комиссия с представителем Управления южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области обследовала 20 объектов, на которых ООО «Химия парк» в 2017 году выполнила нанесения холодного пластика на пешеходных переходах и «стоп-линиях».

Об этом сообщают в  Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. 

Так, исполнитель работ давал гарантийный срок 5 лет, однако из-за различных факторов, которые влияли на эксплуатацию дорог, весной были обнаружены недостатки нанесенной разметки: материал местами отслоился или стерся.

«Общая площадь покрытия, которое требовало восстановления, составила около 340 м2. Поэтому, после весеннего осмотра дорог, на предприятие было направлено письмо с требованием восстановить покрытие на отдельных участках разметки. В июне предприятие направило своих специалистов для выполнения гарантийного ремонта. Большая часть работ (200 м2) выполнена», - говорится в сообщении.

Повторный выезд на объекты выявил, что необходимо восстановить ещё 135,5 м2. Департамент повторно направил письмо в ООО «Химия парк» по ликвидации недостатков и в августе - сентябре, после наступления необходимого температурного режима, предприятие продолжить работы.

Ранее сообщалось, что АМКУ заблокировал тендер Николаевской САД на разметку дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Людмила Жерновская

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