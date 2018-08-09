ДЖКХ Николаева обяжет подрядчика ликвидировать дефекты холодного пластика на пешеходных переходах

В Николаеве в рамках государственной аудиторской проверки в департаменте ЖКХ, совместная комиссия с представителем Управления южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области обследовала 20 объектов, на которых ООО «Химия парк» в 2017 году выполнила нанесения холодного пластика на пешеходных переходах и «стоп-линиях».

Об этом сообщают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Так, исполнитель работ давал гарантийный срок 5 лет, однако из-за различных факторов, которые влияли на эксплуатацию дорог, весной были обнаружены недостатки нанесенной разметки: материал местами отслоился или стерся.

«Общая площадь покрытия, которое требовало восстановления, составила около 340 м2. Поэтому, после весеннего осмотра дорог, на предприятие было направлено письмо с требованием восстановить покрытие на отдельных участках разметки. В июне предприятие направило своих специалистов для выполнения гарантийного ремонта. Большая часть работ (200 м2) выполнена», - говорится в сообщении.

Повторный выезд на объекты выявил, что необходимо восстановить ещё 135,5 м2. Департамент повторно направил письмо в ООО «Химия парк» по ликвидации недостатков и в августе - сентябре, после наступления необходимого температурного режима, предприятие продолжить работы.

Ранее сообщалось, что АМКУ заблокировал тендер Николаевской САД на разметку дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.