«Я хочу из дороги смерти сделать дорогу жизни», – нардеп Ляшко обратится в «Укравтодор» с вопросом о ремонте трассы «Николаев-Днепр»

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обратится в «Укравтодор» по вопросу ремонта трассы Н-11 «Николаев-Днепр».

Об этом он заявил в четверг, 9 августа, в ходе своего визита в Николаевскую область, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Будучи на трассе, нардеп отметил, что она находится в ужасном состоянии и пообещал местным жителям, что уже в понедельник, 13 августа, обратится к руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку с требованием отремонтировать дорогу.

— Вы рассказываете о масштабном ремонте дорог. Ребята, вот дорога. Она нуждается в ремонте. Потому что по этой дороге больше, чем 30 километров в час ехать нельзя, - отметил Олег Ляшко.

Нардеп планирует обратиться с вопросом о выделении средств на ремонт этого участка. В своем видео на Facebook народный депутат отметил, что тех, кто будет брать деньги в карман, «закопают». Также, в ходе встречи Олег Ляшко выслушал проблемы местных жителей и раздал им свои визитные карточки.

Напомним, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что у него с народным депутатом от БПП Андреем Вадатурским есть совместные проекты на территории Николаевской области.