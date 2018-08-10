Появились фото мужчин, которые вместе с Репиным удерживали работницу ДЖКХ для подписания договоров с управляющей компанией

Мужчины, которые присутствовали во время подписания договоров с компанией «Місто для людей - Миколаїв», в ходе которого удерживали сотрудницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, видны на камере наблюдения в фойе здания.

Фото с камеры издание «Преступности.НЕТ» получило на редакционную почту.

На фотографиях видно, что 16 июля, в 7:36 утра в департамент пришел заместитель директора ДЖКХ Александр Репин, затем он выходит и заходит уже с несколькими мужчинами, которые держат в руках коробки с бумагой.

По информации сотрудников Департамента, в коробках были договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которые заставили подписать сотрудницу департамента ЖКХ Валерию Корчагову. Также, как сообщили сотрудники, именно они находились в кабинете Корчаговой, когда она ставила печати на договора.

Мужчины пришли в 7:40, а ушли в 16:50. Как рассказала Корчагова, ее удерживали в кабинете приблизительно с 9 до 11 утра. По словам сотрудников, мужчины не работают в департаменте.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета требуют провести служебную проверку по факту заявления сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства Валерии Корчаговой, которую, по ее словам, заперли в кабинете и не выпускали.