Когда я стану Президентом: Нардеп Ляшко в Новой Одессе рассказал о планах в случае его избрания главой государства

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о том, по каким направлениям будет работать, если победит президентские выборы.

Об этом он рассказал 9 августа в ходе своего визита в Николаевскую область, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первую очередь, как утверждает Ляшко, он решит вопрос с маленькими пенсиями и зарплатами.

— Мы требуем от власти пересчета пенсии для колхозников. Чтоб учитывали в первую очередь стаж трудовой. Потому что, когда люди всю жизнь прогорбатились и сегодня полторы тысячи гривен пенсии и 50-60 лет стажа – это очень несправедливо. (...) Когда нам сегодня власть вешает лапшу на уши, что провели пенсионную реформу и будет большая пенсия, большая пенсия будет при одном условии – когда будет большая зарплата. А нет зарплаты – нет пенсии. Поэтому, для того, чтоб была хорошая пенсия, нужна хорошая зарплата, - сказал Олег Ляшко.

Нардеп хочет добиться того, чтоб минимальная зарплата была 8 тысяч гривен. По словам Ляшко, большая зарплата приведет развитию бизнеса. Также, Олег Ляшко объявил, что будет работать в сфере понижения тарифа на газ, поскольку 11 тысяч гривен за тысячу кубов считает неподъемной для украинца суммой. В связи с этим он также будет инициировать вопрос о ликвидации руководства «Нафтогаз».

— Когда у нас запасов бог знает сколько, чего мы покупаем импортный газ? Больше своего добывать газа и тогда будет возможность платить за газ. И главное – «Нафтогаз» ликвидировать, - добавил Олег Ляшко.

Нардеп отметил, что для него важным направлением является развитие украинских сел. Он подчеркнул важность того, что в деревнях должна оставаться молодежь, а для этого ее нужно мотивировать. Также народный депутат добавил, что будет требовать спецрежим налогообложения НДС.

— Мы будем требовать возобновления спецрежима налогообложения НДС. Это наименее коррупционный способ, чтоб хозяйство получило поддержку, - добавил Ляшко.

После нардеп еще раз упомянул вопрос оплаты труда, заявив, что «упорядочит» его, как только станет президентом.

— Когда Ляшко будет президентом, первое, что я сделаю – упорядочу вопрос оплаты труда. Не может быть такого, чтоб пенсия колхозника была 1500 гривен, а у сотрудника «Нафтогаза» - 3 миллиона в месяц, - сказал нардеп.

Напомним, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обратится в «Укравтодор» по вопросу ремонта трассы Н-11 «Николаев-Днепр».